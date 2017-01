‘A Lava Jato está passando o Brasil a limpo’, diz Eike

O empresário Eike Batista, preso nesta segunda-feira, 30, ao desembarcar no Rio procedente dos Estados Unidos, disse que a maior operação de combate à corrupção já realizada no País “está passando o Brasil a limpo”. À reportagem do Fantástico, da TV Globo, que o abordou ainda no aeroporto de Nova York, na noite deste domingo, 29, ele declarou: “A Lava Jato está passando o Brasil a limpo de uma maneira fantástica. Eu digo que o Brasil que está nascendo agora vai ser diferente, tá certo? Porque você vai pedir suas licenças (para obras), vai passar pelos procedimentos normais, transparentes, e se você for melhor você ganhou e acabou a história, né?.”

Indagado sobre o receio que tinha ao chegar ao Brasil, ele disse: “Não, eu estou à disposição da Justiça, como um brasileiro cumprindo o meu dever. Estou voltando, essa é a minha obrigação.”

Eike teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, no âmbito da Operação Eficiência. Na quinta-feira, 26, os agentes da Polícia Federal não encontraram o empresário em sua casa. Ele tinha viajado na terça-feira, 24.

Questionado se gosta da Lava Jato mesmo que a operação lhe custe a liberdade, o empresário afirmou: “Olha, aquele negócio, se foram cometidos erros você tem que pagar pelos erros que você fez. É assim, né?”

“Você cometeu erros?”, perguntou o repórter de TV Globo. “Eu acho que não”, respondeu o empresário.

“Eles (Polícia Federal e Procuradoria da República) o acusam de pagar propinas.Você vai admitir?”, questionou o repórter. “Olha, como falei não posso passar isso para ninguém antes. Não fica legal”, respondeu Eike Batista.