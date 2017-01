A primeira Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2017 em São Bernardo atraiu na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na av. Dr. Rudge Ramos cerca de 200 visitantes interessados na adoção de bichos de estimação, segundo informações da CCZ. A feira disponibilizou diversos animais já vacinados, vermifugados e castrados, que foram capturados em situações adversas na cidade. As visitações aconteceram das 10 às 15h e foram monitoradas pela equipe do centro de zoonoses.

De acordo com o prefeito da cidade, Orlando Morando, a administração também prepara investimentos no Centro de Controle de Zoonoses e no atendimento aos animais da cidade, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil encaminhada pelo deputado estadual Roberto Trípoli (PV).

Segundo o diretor do CCZ, Wagner Kuroiwa, além de dar novo lar aos bichos capturados, a iniciativa também visa promover o conceito de posse responsável junto aos visitantes. “É muito comum as pessoas abandonarem o animal, embora seja até desumano. Uma vez adotado, ele precisa ser bem tratado. Aqui, os bichinhos são bem recebidos e retornam à comunidade absolutamente saudáveis”, enfatizou Kuroiwa.

O diretor também salientou planos para ampliar o cronograma de feiras de adoção na cidade. “Eventos como este têm efeito pedagógico. As pessoas veem que os animais são bem tratados, com respeito e dignidade”, completou.

O CCZ possui amplo atendimento aos casos de adoção animal, realizando atendimento permanente em sua unidade. Mais informações no site (http://www.saobernardo.sp. gov.br/web/sbc/zoonoses) e pelos telefones: 4365-3349, 4367-3306 e 4365-4694.