Neste sábado (04/02), o CVV São Caetano realiza sessão de cinema gratuita com o filme O Abutre. Voluntários e convidados estarão reunidos na sede do posto CVV para uma sessão de cinema. Após a projeção haverá uma roda de conversa entre os participantes para compartilhar reflexões e percepções a respeito dos personagens e do tema O que significa vencer.

A sessão das parte da comemoração dos 37 anos do CVV em São Caetano, é aberta a todos. Os interessados devem apenas comparecer à sede da entidade com documento pouco antes da projeção – que começa às 16h e deve se estender até às 19h.

O CVV é uma instituição sem fins lucrativos de apoio emocional e prevenção do suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2012, o Brasil é o país com mais ocorrências de suicídio da América Latina. Os números têm crescido gradativamente. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) 17% das pessoas no Brasil já pensaram, em algum momento, em tirar a própria vida. Os atendimentos podem ser realizados pessoalmente, por telefone (basta ligar 141), por Skype (www.cvv.org.br/skype), email ou por chat (www.cvv.org.br).