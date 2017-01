Os gastos com consumo nos Estados Unidos subiram 0,5% entre novembro e dezembro, enquanto a renda avançou 0,3% no período, informou o Departamento do comércio do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam avanço de 0,5% nos gastos com consumo e 0,4% na renda neste intervalo.

Os gastos com consumo de novembro frente ao mês anterior não foram revisados, mas a renda foi revista para cima, de estável para +0,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.