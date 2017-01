Relatório do Tesouro indica déficit de R$ 77,1 bi na Previdência dos servidores

O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Federais registrou déficit de R$ 77,151 bilhões em 2016, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária publicado pelo Tesouro Nacional no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30. No ano passado, o resultado foi negativo em R$ 72,154 bilhões.

Considerando os servidores civis, o resultado foi deficitário de R$ 43,082 bilhões, ante R$ 40,007 bilhões em 2015. Já o resultado dos militares foi um déficit de R$ 34,069 bilhões, contra R$ 32,506 bilhões no ano anterior. Os militares ficaram de fora da reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Michel Temer no fim do ano passado e que igualou as regras para servidores federais e funcionários da iniciativa privadas.

Na semana passada, o governo divulgou o resultado do INSS, que teve um déficit de R$ 149,7 bilhões em 2016, 74,5% mais do que em 2015.