Malhação: Lucas se emociona ao ouvir coração do bebê

Depois do choque inicial, Lucas (Bruno Guedes) se acostumou com a ideia de ser pai e vai com Martinha (Malu Pizzatto) para a clínica ver como está a saúde do bebê. O jovem pergunta para a loira se o pai dela não desconfia de nada, e ela tranquiliza: “Minha mãe disse pra ele que eu tava passando uns tempos com a Nanda. O que, aliás, nem é mentira”.

O grafiteiro quer logo saber o sexo da criança, porém o bebê ainda é muito pequeno. Os dois então se emocionam ao escutar o coração do filho bater. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (30/01).