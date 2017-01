Fatecs divulgam lista de aprovados no vestibular do 1º semestre de 2017

As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo divulgaram na manhã desta segunda-feira, 30, a lista de aprovados no vestibular do primeiro semestre de 2017. O desempenho dos candidatos e a classificação geral estão disponíveis no site da Fatec.

O Centro Paula Souza, autarquia do governo estadual que administra as Fatecs, informou que as duas listas também serão afixadas nas unidades em que o candidato deseja estudar.

Se as vagas oferecidas não forem preenchidas na primeira chamada, a segunda lista será divulgada somente na faculdade na quinta-feira, 2, sem publicação na internet.

Matrícula

Os convocados devem fazer a matrícula em horário definido pela faculdade nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Fatec está localizada.

Quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos perderá o direito à vaga. O candidato impossibilitado de comparecer poderá indicar um representante, que deve levar uma procuração, além dos documentos exigidos para matrícula.

Confira o calendário:

– 31 de janeiro e 1º de fevereiro: matrícula da 1ª lista dos convocados;

– 2 de fevereiro: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

– 3 de fevereiro: matrícula para os candidatos da segunda lista.

Documentos para Matrícula:

Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma foto 3×4 recente e cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade (RG); cadastro de pessoa física (CPF); título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos, com o comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral; e documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o ensino médio na rede pública municipal, estadual ou federal.

Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa, programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de ensino superior de origem.

Para mais informações sobre o processo seletivo da Fatec, o candidato deve acessar o site do vestibular ou ligar para os números (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades).