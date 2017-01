Faustão lamenta a morte do ex-assistente de palco Russo

Fausto Silva tirou um momento de seu programa “Domingão do Faustão”, neste domingo (29), para homenagear seu ex-assistente de palco, Russo.

O assistente de palco faleceu neste sábado (28) em decorrência de uma infecção pulmonar.

“Nós temos que registrar, infelizmente, a morte do operador de microfones Antônio Pedro da Silva, o Russo. Ele trabalhou 46 anos na Globo com muita competência e dignidade. Catarinense, criado no Rio de Janeiro, e que trabalhou nos programas do Chacrinha, no Domingão, no programa da Xuxa, e que morreu aos 85 anos, deixando o trabalho com muita dignidade”, desabafou o apresentador.