Em rara aparição, Débora Falabella publica foto fofa com cãozinho de estimação

Uma das personalidades que mais tenta manter privada sua vida pessoal, Débora Falabella, abriu uma exceção neste domingo (29).

Em seu Instagram Stories, a atriz publicou uma foto fofa ao lado de seu cãozinho de estimação.

Em tempo, atualmente Débora está em cartaz com a peça “Love Love Love”, no Rio de Janeiro, mas pretende retornar às telinhas ainda no primeiro semestre de 2017. A namorada de Murilo Benício será a vilã Irene em “A Força do Querer”, nova novela das 9, que deverá estrear em abril.