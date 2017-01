Após sua, surpreendente, demissão da TV Brasil, Leda Nagle pode estar prestes a ser contratada por outra emissora.

De acordo com o site “Uol”, Leda estaria conversando com a Record para lançar um novo programa na internet, do mesmo estilo do “Sem Censura”, o qual comandou por mais de 20 anos na TV Brasil.

Para quem não se lembra, a veterana é sogra de Sabrina Sato, sucesso na emissora.