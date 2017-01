Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre amadurecimento: “Dei muito a cara a tapa”

No alto de seus 44 anos, Reynaldo Gianecchini admite que amadureceu ao longo dos anos. Em entrevista à revista “Quem”, o ator abriu o jogo sobre seu passado e as mudanças em sua vida.

“Sou um cara de coragem. Sinto que ao longo da vida dei muito a cara a tapa. Fui curioso, fui morar fora do país, passei por altos perrengues, inclusive de falta de grana. Topei estrear uma novela das 8, como protagonista, sem ter experiência nenhuma! Fui criticado, achincalhado e, ao mesmo tempo, levantei a cabeça, fui fazer teatro… Quem não tem coragem não tem uma boa história”, iniciou.

Na visão de Gianecchini, um estilo de vida simples o atrai mais do que bens materiais: “A gente quase não consegue ver a beleza do presente, pois nossa mente está sempre querendo conquistar algo, está sempre preocupada com o futuro, com medo da escassez ou presa a um passado… Vamos viver! Felicidade não é carro ou dinheiro. É curtir o simples. Felicidade é estar vivo”.