Rock Story: Diana chama Léo Régis para fazer parte da Som Discos

Famosa por sua visão para a música, Diana (Alinne Moraes) quer que Léo Régis (Rafael Vitti) integre a lista de músicos da Som Discos.

Ao saber que o astro teen está com um contrato prestes a vencer em sua atual gravadora, ela solta: “Léo, o que eu queria mesmo era te chamar pra ir pra Som Discos”.

“Mas a Som Discos é a gravadora do Gui! E o teu pai não vai muito com a minha cara”, responde ele. No entanto, Diana retruca: “O Gui não grava mais nada, você não ia nem cruzar com ele, e meu pai não tem nada contra você!”.

“Eu sei que é a Som Discos que precisa de você, e não você dela, mas como agora eu sou sua empresária, achei natural você vir pra minha gravadora, facilita tudo!”, conclui a executiva.