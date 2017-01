A Lei do Amor: Tiago está prestes a dar de cara com Marina

Sem saber o que lhe espera, Tiago (Humberto Carrão) curte uma tarde em sua casa.

Ao ouvir alguém bater à porta, Ana Luiza (Bianca Müller), a abre e se choca ao se deparar com Marina (Alice Wegmann). “Isabela! Você aqui?”, solta ela que escuta em resposta que não é a jovem e que foi atender Mág (Vera Holtz).

“Não, você não pode entrar, deve haver algum engano!”, diz Analu. “Engano nenhum! A dona Gigi (Mila Moreira) me mandou, e só vou sair se a dona Mág me mandar embora!”, responde a morena. Tiago então desce as escadas e questiona: “Quem está aí, Ana Luiza?”.