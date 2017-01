Uma inusitada amizade tem chamado a atenção nas ruas de Allahabad, na Índia.

Tratam-se de um cachorro e um macaco que, amigos, não se desgrudam.

O primata gostou tanto do cãozinho que, após encontrá-lo perdido, o adotou como seu e caminha pelas ruas com ele no colo.

Confira: