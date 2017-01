Rapaz encontra cachorro e se choca ao ler o que estava escrito em sua coleira

Ao se deparar com um cachorro sozinho andando perto de sua casa, o norte-americano, Tyler Wilson, logo assumiu que ele estava perdido.

Assim que resolveu ler sua coleira com a identificação, se surpreendeu com o que estava escrito. “Meu nome é Dew. Eu não estou perdido. Eu só gosto de andar por aí, me mande voltar para casa”, dizia o objeto.

Ao site “The Dodo”, o nativo de Kentucky, EUA, revelou que havia visto Dew há algumas semanas por lá e, por isso, assumiu que estivesse perdido. “Quando vi isso, eu e Dew nos entreolhamos e percebi que ele estava bem. Dew é tão fofo”, contou Tyler, “então só eu fiz carinho e o abracei”, completou.

Ao serem localizados, seus donos contaram que “ele ama fazer novos amigos”. “Felizmente, ele é castrado e tem um GPS implantado. Então nós sempre sabemos onde ele está”, finalizaram.