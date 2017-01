Bruna Marquezine publica foto cômica com Neymar e fãs elogiam: “Lindos demais”

Em comemoração ao novo lançamento do aplicativo de emojis de Neymar, o “Neymoji”, Bruna Marquezine publicou uma foto ao lado do amado.

A atriz postou, em seu Instagram, no último final de semana, uma foto abraçada com o jogador de futebol. No entanto, o rosto do astro foi substituído por um “Neymoji” para lá de cômico.

Pela primeira vez, Bruna publicou em seu Instagram uma foto com o atacante desde que voltaram a namorar, o que levou seus fãs à loucura. “Meu casal favorito” e “Lindos demais” foram só alguns dos comentários.