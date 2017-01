Juliana Paiva e Juliano Laham contam como se conheceram: “Ele que veio atrás de mim”

Juntos há nove meses, Juliana Paiva e Juliano Laham abriram o jogo sobre como se conheceram neste domingo (29).

A atriz contou ao “Domingão do Faustão”, que foi o ator de “Malhação” que foi atrás dela de início. “Ele que veio atrás de mim. Ele foi com um amigo dele em comum em um sarau de uma amiga. Eu ia com esse amigo dele. Ele me disse: ‘Eu tenho um amigo aqui que está querendo ir’. Aí esse mocinho foi me buscar em casa”, disse.

Juliano, por sua vez, contou mais sobre o dia em questão. “Meu amigo me apresentou a Juliana. Aí chegamos ao Sarau, chamei ela pra dançar e trocamos uns olhares. Agora, estamos namorando”, completou.