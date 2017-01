Autor de Deu Onda faz mudança estratégica no hit para o Domingão do Faustão

Ao participar do “Domingão do Faustão”, neste domingo (29), o funkeiro, MC G15, do hit “Deu Onda”, fez mudanças estratégicas em um verso de sua música.

Se na versão leve, a frase “meu p* te ama” foi adaptada e se tornou “meu pai te ama”, no programa global, ela mudou ainda mais.

De acordo com G15, ele deu um romantismo na música ao cantar “Faustão te ama”.