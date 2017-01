Kelly Key revela que Artur é mimado pelos irmãos: “O Artur é muito calminho”

Kelly Key não poderia estar mais animada com a chegada de seu terceiro filho, Artur, nascido no último dia 26.

Após compartilhar, em seu Instagram, uma foto do pequeno em seu colo, a cantora abriu o jogo sobre as características do pequeno.

“O Artur é muito calminho, só chora pra trocar a fralda! Está mamando no peito. E é muito mimado por todos aqui em casa… Principalmente pelos manos Suzanna e Jaime Victor”, escreveu Kelly. Artur é fruto de seu casamento com Mico Freitas.