Iris Mittenaere, da França, foi a grande vencedora do Miss Universo, realizado em Manila, nas Filipinas, no domingo (29).

Aos 24 anos de idade, a jovem é nascido em Lille e é segunda ganhadora do concurso na história de seu país.

Raquel Pelissier, do Haiti, e Andrea Tovar, da Colômbia, ficaram com o terceiro e quarto lugar do concurso, respectivamente.

Apesar de ser uma das favoritas, a brasileira Raissa Santana não entrou nem entre as nove finalistas.