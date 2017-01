Primeiro paredão do Big Brother Brasil 17 é definido cheio de emoções

Logo após a eliminação dos gêmeos, o primeiro paredão do “Big Brother Brasil 17” foi formado, no final da noite deste domingo (29).

De início, o anjo Daniel imunizou o amigo Luiz Felipe. Deste modo, Manoel, Emully, Mayara, Roberta e o imunizado ficaram livres da votação.

Em seguida, as líderes, Vivian e Mayara anunciaram que Marcos seria indicado para a berlinda, pois havia sido deselegante com as mulheres com seus comentários. A casa, por sua vez, indicou com 7 votos a saída de Gabriela Flor.

O paredão ocorrerá na próxima terça-feira (31).