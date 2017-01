Nego do Borel dá beijão na boca de jovem durante show

Que beijo gostoso ❤️❤️, perguntei ela se ela tava solteira, ela falou que sim, eu falei que eu tbm estava, eai Rolou o clima é a gente ficou 😍😍, Você Partiu Meu Coração💔 #vocêpartiumeucoração

A video posted by Nego do Borel 🎼🎤 (@negodoborel_oficial) on Jan 29, 2017 at 8:02am PST