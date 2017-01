Lenine e Virgínia Rodrigues abrirão o Carnaval do Recife 2017

O Carnaval do Recife no Marco Zero promete ser bastante especial.

Para a tristeza dos fãs de Maria Bethânia, a cantora não irá se apresentar, como havia sido noticiado, no entanto, artistas bastante talentosos ocuparam seu lugar.

Tratam-se de Lenine e Virgínia Rodrigues que, no dia 24 de feverereiro, homenagearão o percussionista Naná Vasconcelos, que faleceu em março de 2016.