Nesta segunda-feira (30/01), às 15h, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Ailton Lima (foto), será entrevistado ao vivo pela RDtv. Os leitores podem fazer perguntas via página do www.facebook/jornalreporterdiario.

O programa será apresentado pelo jornalista Gustavo Baena e contará com a presença do repórter Tiago Oliveira.

Vereador de Santo André pela segunda vez consecutiva e ex-candidato a prefeito, Ailton Lima (SDD), declarou seu apoio ao prefeito eleito Paulo Serra no segundo turno. No primeiro turno, obteve exatamente 49.959 votos, o equivalente a 14,98% do total.

Entre as propostas de Ailton Lima para desenvolver a cidade está um pacote de incentivos fiscais para atrais empresas.

“Existe uma lei de incentivo fiscal prontinha, que nem os ex-prefeitos Aidan Ravin e Carlos Grana colocaram em prática. Gostaria que essa lei viesse para a Câmara já no primeiro semestre para ser aprovada”, declarou Ailton Lima.