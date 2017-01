O empresário Eike Batista (foto) confirmou, na noite deste domingo, que vai retornar ao Brasil. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, concedida no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, ele afirmou que “está na hora de passar as coisas a limpo” e que “está à disposição da Justiça”. “Estou voltando”, afirmou.

Eike deve embarcar às 0h45 desta segunda-feira (no horário de Brasília) em voo da American Airlines com destino ao Aeroporto Internacional do Rio (Galeão). O desembarque está prevista para as 10h.

O empresário será detido assim que pisar no Brasil, já que teve a prisão decretada na quinta-feira, 26, no âmbito da Operação Eficiência. A investigação apura esquema usado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB) e outros investigados para ocultar mais de US$ 100 milhões remetidos ao exterior.

Advogado de Eike afirma que estratégia de defesa não está definida

O advogado de Eike Batista, Fernando Martins, disse que a estratégia de defesa do empresário ainda está indefinida, inclusive sobre uma possível delação premiada. “Ele estava em uma viagem a negócios (em Nova York). Só combinamos a sua volta e amanhã vamos conversar sobre a estratégia. Após a chegada dele é que vamos definir os procedimentos”, disse Martins, em entrevista ao Broadcast na noite deste domingo, 29.

De acordo com Martins, não houve negociação com a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal na busca de melhores condições de detenção para o ex-bilionário. Eike não tem o ensino superior completo, por isso poderá ficar em um presídio comum. “Não houve negociação nenhuma. Isso (o presídio) fica a cargo das autoridades. Ele vai se apresentar e a Polícia Federal vai definir (seu destino)”, disse Martins.