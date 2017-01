A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza nesta segunda-feira (30/01), na capital paulista, um grande encontro estadual sobre Arboviroses, que deverá contar com a participação de prefeitos e secretários municipais de saúde das sete cidades do Grande ABC e dos demais 638 municípios paulistas.

O objetivo do evento é reforçar e aprimorar estratégias de prevenção e enfrentamento à dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que já vêm sendo desenvolvidas conjuntamente entre Governo e Prefeituras.

A pasta considera fundamental que todos os gestores municipais compareçam, uma vez que serão apresentados dados e orientações sobre o panorama atual das Arboviroses em SP. Além disso, serão discutidas ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya, além das medidas de vigilância e imunização referentes à febre amarela.

“A presença de todos os prefeitos e secretários de Saúde nesse evento é indispensável para que possamos manter o compromisso coletivo na luta contra as Arboviroses. Queremos melhorar resultados já exitosos, decorrentes das parcerias e mobilizações fortalecidas nos últimos anos”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, David Uip.

O encontro acontece a partir das 10h no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

Balanços

O Estado de São Paulo tem realizado ações de combate ao mosquito programadas pela Sala de Comando e Controle Estadual das Arboviroses.

Os resultados mais expressivos são verificados no número de casos de dengue. Segundo dados informados pelos municípios por intermédio do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), o balanço caiu 76,3% em 2016, em comparação com o ano anterior. No ano passado, foram confirmados 162.053 casos da doença no Estado. Em 2015, o número total de casos foi de 684.360. Comparado ao número de óbitos, a diminuição foi ainda maior, passando de 488, em 2015, para 97 óbitos no ano passado, o que representa uma queda de 80%. Na primeira quinzena de janeiro de 2017, foram confirmados 23 casos e não houve óbito.

Em relação à chikungunya, há apenas 1 caso autóctone confirmado neste ano; em 2016, foram 1.084, entre autóctones e importados. Não há nenhum caso de zika registrado, em 2017; no último, foram confirmados 4.086 casos da doença.

Quanto à febre amarela silvestre, há três óbitos confirmados em 2017, sendo um importado de Minas Gerais (com notificação em Santana do Parnaíba) e dois autóctones, dos municípios de Batatais e Américo Brasiliense, localizados no interior paulista. Também estão em investigação outros 10 casos de febre amarela silvestre de pessoas que estiveram no estado de Minas Gerais, sendo que três deles evoluíram para óbito.

No ano passado, foram confirmados dois óbitos pela doença: um em abril, no município de Bady Bassit, cujo local provável de infecção foi a chamada “mata dos macacos”, no município de São José do Rio Preto; e outro em Ribeirão Preto, também em área próxima à mata.

Desde o ano passado até o momento, foram confirmadas 24 epizootias (situação de adoecimento ou óbito) de primatas não humanos para febre amarela, correspondentes a 31 primatas, nas regiões de Ribeirão Preto, Barretos, Franca e São José do Rio Preto.

Entre meados de 2016 e janeiro deste ano, SP recebeu 2 milhões de doses da vacina do Ministério da Saúde, e está intensificando as ações de imunização.