O Água Santa venceu o Votuporanguense neste sábado (28/01), na Arena Plínio Marin, em partida válida pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com gol na reta final, o Água Santa levou a melhor e conquistou os três pontos com a vitória por 1 a 0.

O JOGO

Logo aos 4 minutos, veio o primeiro susto. O goleiro Gati, do Votuporanguense, saiu mal, mas ninguém do Água Santa chegou para finalizar.

O Água Santa manteve a posse de bola na primeira etapa, mas o Votuporanguense foi quem teve as melhores oportunidades e chegou mais perto de marcar. Aos 28, Pacheco arriscou de fora da área e o goleiro do Água Santa fez uma boa defesa.

Embaixo de muita chuva, o segundo tempo ficou muito duro. O Água Santa buscou mais o gol na etapa final. Aos 31 minutos, Julinho, do Água Santa, arriscou de fora da área e obrigou Gatti a fazer grande defesa, mandando a bola para escanteio. Aos 34, Julinho voltou a arriscar e quase marcou em uma bela cobrança de falta.

Aos 40 minutos, Luisão, zagueiro do Água Santa, quase marcou contra depois de uma bola cruzada na área. Mas o gol da vitória do Água Santa veio nos momentos finais. Aos 42, Julinho achou Gabriel Duarte, que havia acabado de entrar, para marcar o gol que deu os três pontos aos Netuno.

PRÓXIMOS JOGOS

O Água Santa fará sua estreia em casa na próxima terça-feira, às 16h. O adversário será o Juventus, no Estádio Distrital do Inamar. Já o Votuporanguense viaja até São Caetano do Sul para enfrentar o São Caetano no Estádio Anacleto Campanella, às 20h da próxima quarta-feira.