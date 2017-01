Neste domingo (29/01), o São Caetano estreou na Série A-2 do Campeonato Paulista com vitória por 1 a 0 contra o Sertãozinho, no estádio Fredericão.

O jogo

Fazendo valer o mando de campo, os donos da casa tiveram a primeira boa oportunidade para abrir o placar aos 17 minutos. Leleco arrancou e tocou para Barbosa, que finalizou ao lado da meta protegida por Lucas Frigeri.

O Azulão respondeu aos 22. Depois de escanteio cobrado do lado esquerdo do campo, Magrão cabeceou e exigiu ótima intervenção de Marcio.

2º tempo decisivo

Mesmo fora do Anacleto Campanella, a equipe do São Caetano não se intimidou e começou pressionando na segunda etapa. Aos cinco minutos, Lincom aproveitou lance construído pelo lado esquerdo e chutou para a boa defesa do goleiro.

Aos 29 minutos, o Azulão desperdiçou outra grande oportunidade. Após cobrança de tiro de meta, Ermínio ficou com a sobra, mas chutou por cima da meta

O gol

Quando o confronto caminhava para um empate em 0 a 0, o zagueiro Magrão tratou de decidir a partida. Após cobrança de escanteio, aos 34 minutos, o defensor testou firme para o fundo das redes e deu números finais ao duelo.

Próxima rodada

Com os três primeiros pontos garantidos no estadual, o São Caetano agora recebe a visita do Votuporanguense na próxima rodada. A partida será realizada na quarta-feira (1), às 20h, no Anacleto Campanella.

Ficha técnica:

Local: Fredericão, em Sertãozinho;

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza;

Auxiliares: Luiz Fernando de Moraes e Ricardo Luis Buzzi;

Quarto árbitro: Eleandro Pedro da Silva;

Sertãozinho: Marcio (Saulo); Dick, Eli Sabiá, Jorge Miguel e Edu Pina; Mateus, Felipe Manoel, Tyto (Gabriel) e Barbosa; Leleco e Dimba (Felipe).

Técnico: Júlio Sérgio.

São Caetano: Lucas Frigeri; Alex Reinaldo, Magrão, Sandoval e Lucas Pavone; Esley, Ferreira, Paulo Vinicius (Norton)e Francisco Alex(Carlão); Elias(Ermínio) e Lincom.

Técnico: Luiz Carlos Martins.

Gol: Magrão, aos 34’ do 2º tempo.