A atriz Vicência Militello Martelli (foto) morreu neste sábado, 28, aos 73 anos, informou a neta da atriz, Juliana Martelli Machado, em suas redes sociais. Paulistana, Vic, como era mais conhecida, lutava contra um câncer.

“É com muita tristeza que venho informar o falecimento da minha avó, Vic Militello. Obrigado a quem rezou ou orou por ela. Agora ela descansou” publicou a neta em seu perfil no Facebook.

Filha de artistas de circo e com mais de 50 anos de carreira no teatro, cinema e televisão,a atriz participou de novelas como “Estúpido Cúpido”, “Vereda Tropical”, “Kubanacan” e “Floribella”. No cinema, seus principais trabalhos foram em “Beijo 2348/72”, “Bellini e a Esfinge” e “O Homem do Ano”.