Manchester United homenageia artilheiro Rooney e goleia na Copa da Inglaterra

O Manchester United transformou o duelo contra o Wigan Athletic em uma festa no estádio Old Trafford. Antes de a bola rolar em Manchester, o capitão Wayne Rooney foi homenageado por tornar-se o principal goleador da história do clube. Depois, o time misto dominou a partida, goleou o adversário por 4 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O legendário Sir Bobby Charlton foi o mestre de cerimônias no lendário estádio. Em campo, ele entregou um troféu, além de uma bola e uma chuteira dourada a Rooney. Na última semana, o camisa 10 marcou contra o Stoke City o seu 250.º gol pelo Manchester United, ultrapassando o próprio Charlton, que encerrou a carreira com 249 gols pelo clube do coração.

Rooney começou a partida entre os titulares em um time recheado de reservas. David De Gea, Ander Herrera e Ibrahimovic foram poupados. Foi a chance de o alemão Schweinsteiger fazer seu primeiro jogo como titular sob o comando do técnico português José Mourinho.

E o volante que se destacou na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, demonstrou que ainda pode jogar em alto nível. Foi dele o passe para o primeiro gol da partida. Após cruzamento, Fellaini marcou de cabeça aos 44 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, o Wigan Athletic passou a se arriscar ao ataque e levou uma goleada. Em nova bola alçada na área, desta vez por Martial, Chirs Smalling ampliou o placar aos 12 minutos. Aos 30, Martial puxou contra-ataque e tocou para Mkhitaryan fazer o terceiro. Coube a Schweinsteiger aproveitar escanteio e fechar o placar.

Ainda neste domingo, o Millwall, da terceira divisão, e o Fulham, da segunda, também avançaram para a próxima fase eliminando o Watford e o Hull City, respectivamente, ambos da primeira divisão. Também se classificou o surpreendente Sutton United, da quinta divisão, que bateu o Leeds United, da segunda.