Com um a menos desde o início, Sevilla perde e Real pode disparar no Espanhol

Com um jogador a menos desde os dois minutos iniciais, o Sevilla perdeu por 3 a 1 para o Espanyol neste domingo, fora de casa, e caiu para a terceira colocação no Campeonato Espanhol. A derrota manteve o time visitante com os mesmos 42 pontos do Barcelona, o novo vice-líder, mas agora em desvantagem nos critérios de desempate.

O tropeço também pode deixar o time do técnico argentino Jorge Sampaoli mais distante da liderança da competição. Isso porque o Real Madrid, que tem 43 pontos, receberá a Real Sociedad neste domingo, às 17h45 (de Brasília). O Espanyol ocupa a nona colocação com 29 pontos.

Mais uma vez, Paulo Henrique Ganso não ficou nem no banco de reservas do Sevilla. O time espanhol tenta incluir o meia brasileiro em alguma negociação. No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, o alto custo na contratação do jogador (10 milhões de euros, cerca de R$ 34 milhões) têm dificultado a transferência.

O único brasileiro entre os titulares foi o lateral-direito Mariano. No entanto, o Sevilla ficou com um jogador a menos logo aos dois minutos de partida e não conseguiu chegar ao sexto triunfo consecutivo. O argentino Nicolas Pareja cometeu falta dura dentro da área logo no início e levou o cartão vermelho. Reys cobrou o pênalti e abriu o marcador para os anfitriões.

A equipe de Sampaioli esboçou uma reação e conseguiu empatar aos 20 minutos, com Jovetic. No entanto, no último minuto da etapa inicial, o Espanyol voltou a ficar na frente com Navarro.

No segundo tempo, o time da casa aproveitou o fato de estar com um a mais em campo, dominou a partida e ainda conseguiu ampliar o marcador aos 26 minutos com Gerard Moreno. Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Espanhol na 21.ª rodada. O Sevilla receberá o Villarreal no próximo domingo, enquanto que o Espanyol visitará o Málaga no sábado.