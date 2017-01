Temer participa em SP de evento em memória das vítimas do Holocausto

O presidente da República, Michel Temer, embarca de Brasília para São Paulo às 15 horas deste domingo (29), onde participará da Cerimônia do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O evento está marcado para as 18 horas e acontecerá na Sinagoga da Congregação Israelita Paulista (CIP). De acordo com a assessoria de imprensa do Planalto, este será o único compromisso de Temer em São Paulo. O presidente deve retornar a Brasília após o evento, cuja duração prevista é de 1 hora e 15 minutos.