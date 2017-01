Israel: Primeiro-ministro afirma que embaixada dos EUA deveria ir para Jerusalém

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que a embaixada dos Estados Unidos em Israel deveria ser transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Ele se apoia em uma promessa de campanha do presidente norte-americano, Donald Trump.

Os comentários de Netanyahu em sua reunião semanal do gabinete pareciam dirigidos contra as notícias de que Israel estava preocupado com as consequências de tal movimento, que tem oposição veemente dos palestinos e provocou temores de um novo surto de violência. Netanyahu já havia demonstrado apoio à decisão de Trump para construir um muro ao longo da fronteira mexicana, dizendo que o modelo israelense ao longo de sua fronteira com o Egito provou ser bem sucedido

“Eu gostaria de esclarecer que nossa opinião sempre foi, e continua sendo, que a embaixada dos Estados Unidos deve estar aqui em Jerusalém”, disse Netanyahu. “Jerusalém é a capital de Israel e é apropriado que não só a embaixada americana esteja aqui, mas que todas as embaixadas se mudem para cá e acredito que, em algum momento, a maioria virá para Jerusalém”.

Atualmente, quase todas as embaixadas estrangeiras estão localizadas na cidade costeira de Tel Aviv porque seus países se abstiveram de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, até que seu status seja resolvido em futuras negociações de paz. Israel pediu há muito tempo que as embaixadas fossem realocadas, mas sem muita pressão, dada a ampla oposição internacional.

Mas a ascensão de Trump encorajou os nacionalistas de Israel. Sua plataforma de campanha não mencionou um Estado palestino, uma pedra angular de duas décadas de diplomacia internacional na região, e ele sinalizou que será muito mais tolerante com a construção de assentamentos israelenses do que seus antecessores. Fonte: Associated Press.