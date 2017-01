Em reencontro com Lavillenie, Thiago Braz vence em competição na casa do francês

Ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e alçado a maior nome do atletismo brasileiro na atualidade, Thiago Braz começou muito bem a temporada de 2017. No Meeting de Rouen, na França, realizado em ambiente indoor (coberto), o atleta do Brasil venceu a prova do salto com vara com a marca de 5,86 metros e ganhou mais uma vez de seu grande rival, o francês Renaud Lavillenie – prata na Olimpíada.

Assim como Thiago Braz, o competidor da casa abriu a sua temporada, mas sofreu com o pouco tempo de treinamento após se recuperar de uma lesão no quadríceps esquerdo. Foi apenas o sétimo colocado com a marca de 5,50 metros. O segundo colocado em Rouen foi o grego Kostantinos Filippidis, com 5,70 metros. Na sequência, com a mesma marca mas mais saltos, vieram os franceses Kevin Menaldo e Axel Chapelle.

O meeting deste sábado foi um tira-teima entre Thiago Braz e Renaud Lavillenie, que disputaram o ouro olímpico. E também um encontro de Thiago com a torcida francesa, que ficou incomodada com a postura dos fãs brasileiros que vaiaram Lavillenie no Engenhão, durante a disputa pelo ouro nos Jogos do Rio. Mas desta vez não houve vaias; apenas aplausos.

Thiago Braz e Renaud Lavillenie, aliás, poderão também se encontrar de novo uma semana depois, no dia 4 de fevereiro, no Meeting de Clermont-Ferrand, organizado pelo francês e pelo ucraniano Sergey Bubka, que é uma lenda na prova e que foi o responsável por aproximar os rivais após a polêmica no Rio.

“Começo de temporada é sempre especial. Estou treinando bem e espero conseguir um bom desempenho. As pessoas têm me perguntado se tenho medo de ser vaiado e digo que não. Não temos nada um contra o outro”, afirmou Thiago Braz ainda antes da competição em Rouen. “Tenho grande respeito por Renaud. Eu sempre quis ser tão forte como ele”.