Passageira do Uber é morta durante assalto no Rio

Uma passageira do Uber foi morta na madrugada deste sábado durante um assalto nas proximidades da Cidade de Deus, favela na zona oeste do Rio. Samantha Pereira Teixeira, de 27 anos, solicitou a corrida pelo aplicativo após deixar a casa de show Barra Music, também na zona oeste, junto com amigas.

Após ser atingida por um tiro, a vítima foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo a Polícia Civil. O carro em que estava junto com as amigas foi abordado por dois homens em uma moto nas proximidades do viaduto da Cidade de Deus.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital, foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do latrocínio. “Iniciou-se um amplo trabalho de investigação visando apurar detalhadamente as circunstâncias do crime e sua autoria”, informou a Polícia Civil em nota.