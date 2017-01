Rogério Ceni testa variações no time titular do São Paulo

O técnico Rogério Ceni aproveitou a manhã deste sábado para testar algumas variações na equipe titular do São Paulo. Um dia antes do último jogo-treino da pré-temporada, contra o Columbus Crew, dos Estados Unidos, o treinador reuniu o elenco para outro treino forte, de mais de uma hora.

De acordo com o site do clube paulista, Ceni usou a atividade para testar algumas formações, trabalhar a bola parada, as jogadas de ataque contra defesa e as finalizações.

Ainda segundo a assessoria de imprensa do clube, Rogério participou ativamente da atividade deste sábado e muitas vezes atuou como um defensor em um treino complementar de finalização, com arremates de dentro e de fora da área, com cruzamentos das laterais do campo.

Fazer gols é um problema do São Paulo nesta pré-temporada. Apesar das goleadas em jogos-treino contra times inexpressivos dos Estados Unidos, o time passou em branco na Florida Cup, empatando em 0 a 0 tanto com o River Plate contra o Corinthians. Só foi campeão nos pênaltis.