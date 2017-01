Dois PMs morrem ao reagirem a assaltos no Rio

Dois policiais militares morreram após reagirem a assaltos no Rio ontem. Um foi morto em Copacabana, na zona sul da Rio, e outro em Magé, na baixada fluminense, de acordo com informações da Polícia Militar.

O PM Artur Fernando Ribeiro Moura reagiu a um assalto na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana. Não foi divulgada a sua idade. A Delegacia de Homicídios da Capital está conduzindo as investigações. O sepultamento de Moura será neste sábado, às 15, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio.

Já o policial Roque Medeiros Fonseca Junior, de 34 anos, foi morto a tiros ao reagir a assalto a uma loja de eletrodomésticos localizada na rua Paulo Lavoier, Piabetá, em Magé.