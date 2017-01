Espanha resgata 49 imigrantes da África em barco à deriva

O serviço de resgate marítimo da Espanha informou que 49 imigrantes africanos foram resgatados de um barco encontrado a 120 quilômetros da costa do sul espanhol. Os imigrantes estavam perdidos em alto mar desde a quinta-feira, disseram fontes do governo neste sábado.

Autoridades do Marrocos repassaram informações, o que permitiu que o serviço de resgate marítimo espanhol localizasse o barco no fim da sexta-feira. Apesar das difíceis condições no mar, todas as 49 pessoas foram resgatadas com segurança e estão bem de saúde neste sábado, no porto de Almería.

O governo espanhol reforçou suas patrulhas na fronteira no ano passado, após milhares de imigrantes africanos chegarem ao território europeu. Fonte: Associated Press.