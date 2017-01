Diretor-geral do Facebook no País deixa cargo

O argentino Marcos Angelini, diretor-geral do Facebook no Brasil, anunciou que está deixando a empresa. No cargo desde abril de 2016, o executivo comunicou a decisão ao Facebook na última quinta-feira, alegando “motivos pessoais”.

Quem assume seu cargo de forma interina é o argentino Diego Dzodan, vice-presidente do Facebook para a América Latina. “Queremos agradecer ao Marcos pela contribuição e lhe desejar sorte”, disse Dzodan, em comunicado.

Não será a primeira vez que Dzodan acumulará a liderança no Brasil – ele já exerceu o cargo entre junho de 2015 e abril de 2016, após a saída de Leonardo Tristão. Em sua gestão, Dzodan ficou preso por 24 horas por ordem da Justiça de Sergipe, após o WhatsApp, que é do Facebook, não colaborar em uma investigação criminal.