Scania mantém aportes no País, apesar da crise

Com a expectativa de que o Brasil volte a crescer e com uma estratégia voltada para exportações, a Scania acelerou os investimentos no País. A montadora engatou, em 2016, um programa de desembolsos de R$ 2,6 bilhões na operação brasileira até 2020, disse Per-Olov Svedlund, presidente da empresa na América Latina. A média anual de aporte passa a ser de R$ 520 milhões – até então era de R$ 100 milhões. O executivo não detalhou os projetos.