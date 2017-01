Vice em 2016, Del Valle avança na Libertadores com gol aos 49 do segundo tempo

Apesar de ter sido vice-campeão da Copa Libertadores do ano passado, o Independiente Del Valle vai ter que passar por três fases preliminares se quiser disputar a competição em 2017. Na noite de sexta-feira, o time equatoriano cumpriu a primeira parte dessa meta ao superar o Deportivo Municipal, do Peru.

A classificação só veio com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, marcado por Gabriel Cortéz. Foi o gol que definiu o empate em 2 a 2 com o rival peruano no Estádio Rumiñahui, em Sangolquí (Equador). O Del Valle havia vencido por 1 a 0 na ida, no Peru, e se classificou pelo placar combinado. Não fosse esse gol de Cortéz, a vaga seria de Deportivo Municipal, que avançaria pelos gols fora.

Neste novo formato, a Libertadores terá três fases preliminares, uma espécie de qualifying, para definir apenas quatro representantes na fase de grupos. Também passaram da primeira etapa o Deportivo Capiatá, do Paraguai, e o Wanderes, do Uruguai.

Vice-líder do Campeonato Uruguaio, o Wanderes saiu de derrota por 3 a 2 para o Universitário de Sucre, na Bolívia, na segunda-feira, para uma goleada por 5 a 2 em casa para conseguir a vaga. Já o Capiatá segurou o 0 a 0 com o Deportivo Táchira na Venezuela, após vencer por 1 a 0 em seus domínios na ida.

Na segunda fase preliminar, o Wanderes terá pela frente outra equipe boliviana, o The Stronguest, com a partida de ida já na próxima quinta-feira, no Uruguai. O Del Valle encara o Olimpia, do Paraguai, enquanto o Deportivo Capiatá enfrenta o Universitário, de Lima, do Peru.