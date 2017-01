A Policia Militar e a Policia Civil terão acento no Grupo de Trabalho (GT) de Segurança Pública do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, foi o que informou o secretário de Segurança Urbana e Comunitária de Santo André, Edson Sardano, no RDtv, desta sexta-feira (27). O chefe da pasta andreense afirmou que a falta da participação das policias na entidade regional era um “absurdo”. Além disso, comentou sobre as primeiras ações do Comitê Integrado de Segurança (CIS).

Ao ser questionado sobre a possibilidade de um trabalho em conjuntos com as cidades vizinhas para patrulhamento nas divisas, Sardano revelou o ato do presidente da entidade regional e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em dar a oportunidade para que a PM e a Policia Civil possam realizar um trabalho em conjuntos nos municípios. A primeira intenção é realizar um “cerco eletrônico” com o programa “Detecta”.

“O projeto Detecta que é fazer um cerco eletrônico, porque o cerco físico é inviável. Como já se pensou antes em construir bases (fixas) nas entradas (de cada cidade). Isso não existe, isso é do tempo do faroeste quando colocavam (uma pessoa) para ver quem entrava e quem saia. Não adianta, você fixa em um lugar, a pessoa entra pelas (ruas) paralelas. Nós temos dezenas de divisas para tudo quanto é lado, então não adianta fixar. Agora, eletronicamente nós podemos fazer isso, a partir das Câmaras”, explicou Sardano.

A ideia é realizar o monitoramento para detectar carros roubados ou mesmo aqueles que estão irregulares devido ao pagamento de multas. Além disso, o sistema será usado para a aplicação destas multas. Para Sardano, a ideia não terminará em uma “indústria da multa” – algo no qual o secretário não acredita que exista.

O chefe da pasta de Segurança também criticou a falta de participação da PM no Consórcio em anos anteriores. “Não tinha conversa com a Policia Militar e a Policia Civil que são membros do Estado. A polícia não tinha acento (no GT de Segurança Pública), isso é um absurdo. Agora o Orlando Morando franquiou isso, já vamos conversar com a comando da PM com a chefia da Policia Civil”, afirmou.

CIS

Na última quinta-feira (26), foi deflagrada a operação “Força Total”, integrando as policias Militar e Civil, além da Guarda Civil Municipal (GCM). Está foi a primeira ação do Comitê Integrado de Segurança (CIS) que fará algumas ações em Santo André a partir de estatísticas criminais do município.

“Muitos podem falar que já viram isso ser feito antes, mas o Comitê vai mudar a relação no sentido operacional. Não havia esse envolvimento íntimo de troca de informações operacionais e de trabalho. Havia muito entrosamento, mas não chegava a resultado algum. Nós fazemos reuniões de trabalho com o prefeito (Paulo Serra, PSDB), o delegado da Policia Civil e o comandante da Policia Militar para decidir as ações que serão feitas na cidade. Com inteligência”, explicou Sardano.