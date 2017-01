Flamengo anuncia contratação do atacante Berrío, campeão da Libertadores em 2016

O Flamengo finalmente oficializou o atacante Orlando Berrío como seu novo reforço nesta sexta-feira. Depois de uma longa negociação, o jogador do Atlético Nacional foi anunciado como quarta contratação para temporada no início desta noite, através do site oficial do clube rubro-negro.

“Nesta sexta-feira, o Flamengo concretizou a contratação de mais um reforço para a temporada 2017. Destaque do Atlético Nacional e campeão da última Libertadores da América, o atacante Orlando Berrío chega ao clube para qualificar o elenco rubro-negro”, explicou.

Flamengo e Berrío vinham negociando já há algumas semanas e o acordo entre as duas partes saiu rapidamente. O empresário do jogador, Nestor Villarreal, chegou a tornar público o desejo do atacante de vestir a camisa rubro-negra. O problema é que o Atlético Nacional não parecia disposto a liberá-lo.

A primeira investida do Flamengo pelo jogador foi descartada pelo diretor de futebol do Atlético, Víctor Marulanda, que disse que a proposta do clube brasileiro “não chamou a atenção”. Depois de muita insistência, no entanto, o time rubro-negro chegou a um denominador com os colombianos e pôde, finalmente, anunciar o reforço.

Berrío tem 25 anos e ganhou destaque na grande campanha do Atlético Nacional no título da Libertadores do ano passado. Revelado pelo próprio clube, e com passagens por Millionarios e Patriotas por empréstimo, ele marcou 17 gols nas 49 partidas que disputou na última temporada.

O atacante colombiano é o quarto reforço flamenguista para a temporada, sendo o terceiro estrangeiro. Antes, o clube já havia anunciado o lateral peruano Miguel Trauco e o meia argentino Darío Conca, além do volante brasileiro Rômulo. Vale lembrar que o Flamengo também acertou a venda do lateral Jorge para o Monaco na noite da última quinta.