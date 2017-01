A Prefeitura de Mauá divulgou nesta sexta-feira (27) que o secretário de Obras, Júnior Orosco (PMDB), pediu exoneração do cargo. Ele é marido da ex-deputada estadual Vanessa Damo (PMDB), que o acusou de tê-la agredido.

A permanência de Orosco ficou insustentável desde que vieram à tona as acusações da ex-parlamentar, no início da semana, registradas no dia 23 de janeiro em Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher de Mauá.

No BO, Vanessa relatou que sofria tortura psicológica e que foi violentada fisicamente mais de uma vez por Orosco. Contou ainda que o marido tem uma amante de nome “Camila” – apontada como sendo possivelmente a secretária de Assuntos Jurídicos de Mauá, Camila Brandão Sarem.

Apenas Júnior Orosco pediu exoneração. A Prefeitura de Mauá optou por manter Camila no comando da secretaria de Assuntos Jurídicos. Antes de assumir o posto, ela atuava na Procuradoria Geral de Ribeirão Pires.

Confira a nota da Prefeitura de Mauá:

A Prefeitura de Mauá informa que o secretário de Obras, José Carlos Orosco Júnior, entregou pedido de exoneração ao prefeito Atila Jacomussi nesta sexta-feira (27) alegando motivos particulares. A solicitação foi acatada pelo chefe do Executivo.