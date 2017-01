Um caso de violência doméstica acabou dominando o noticiário político da região. A denúncia feita pela ex-deputada estadual Vanessa Damo (PMDB) contra seu ex-marido, o secretário de obras de Mauá, Júnior Orosco (PMDB), foi o principal assunto político desta semana no ABC. Além disso, houve sessão na Câmara de São Caetano, troca de secretários em Diadema, laudo sobre ponte em Santo André e a expectativa da volta dos outros Legislativos. Confira as notas da coluna Rastilho, no RDtv com Carlos Carvalho, Samuel Boss e Tiago Oliveira.

Mauá

Na última segunda-feira (23), foi divulgado um Boletim de Ocorrência (B.O.) feito por Vanessa Damo denunciado seu ex-marido, Júnior Orosco, de violência física e psicológica. O secretário de obras de Mauá nega a acusação. Nos bastidores circula a informação que é uma questão de tempo para que o prefeito Atila Jacomussi (PSB) demita Orosco. Outra consequência política do caso é a possibilidade do PMDB expulsar Orosco da legenda, algo que pode acontecer no próximo mês.

São Bernardo

Destaque da capa da versão impressa do RD, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), revelou na última quinta-feira (26), que recebeu de restos a pagar da gestão passada R$ 196 milhões, sendo que este número pode aumentar nos próximos dias. Além disso, também afirmou que dívida ativa do município pulou de R$ 1,5 bilhão para R$ 4 bilhões em oito anos. A situação financeira irá atrapalhar na entrega de obras e em novos investimentos.

São Caetano

Única cidade a ter o recesso do Legislativo levantado, São Caetano aprovou na última quinta-feira (26), o projeto de lei que regulamenta a localização dos postos de combustíveis. Com a nova legislação, este estabelecimento pode ser construído em qualquer lugar da cidade, inclusive ao lado de parques públicos, hospitais, postos de saúde e de escolas. Inclusive o objetivo da lei é dar condições para a abertura da Escola Municipal Infantil (EMI) José Auricchio que poderá abrigar até 400 alunos.

No RDTv estão disponíveis duas entrevistas com o presidente da Câmara, Pio Mielo (PMDB), e com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Falando sobre estes e outros assuntos. Reportagem de Gustavo Baena.

Santo André

Está semana a Prefeitura de Santo André anunciou que uma das pontes da Avenida dos Estados e que acabou cedendo por causa das chuvas não sofrerá intervenções nos próximos meses. A intenção do Executivo é tentar realizar uma grande obra para daqui há dois anos.

Diadema

Troca no primeiro escalão de Diadema. Na Secretaria de Transportes saiu José Carlos Gonçalves (PPS) e entra Lázaro de Lima Freire. Na Pasta de Cultura saiu Paulinho Correria (PEN) e entrou Eduardo Minas.

Câmaras

Quatro Câmaras do ABC voltam a ter sessões ordinárias na próxima semana. Na quarta-feira (1º) voltam São Bernardo (às 9h) e Rio Grande da Serra (às 10h), e na quinta-feira (2) voltam Santo André (às 15h) e Diadema (às 14h).