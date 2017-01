A Prefeitura de Santo André entregou nesta sexta-feira (27), 96 novas moradias. Com a presença dos futuros moradores, o prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Fernando Marangoni, anunciaram a entrega das chaves do Conjunto Catiguá, no Parque Erasmo Assunção.

As unidades habitacionais tiveram sua entrega antecipada em aproximadamente três meses para que as famílias já possam ocupar os apartamentos antes do início do período letivo, como forma de evitar transtornos e melhorar a adaptação com o local. Os beneficiados com as moradias são famílias que residiam em assentamentos precários ou estavam em benefício financeiro. Os novos moradores vêm dos núcleos Espírito Santo, Homero Thon, Jardim Cristiane, Gamboa, Sacadura Cabral e Tamarutaca.

“Todas as medidas que estamos tomando é para retomar a produção habitacional da cidade, principalmente a formalização e regularização. Além de dar propriedade, dar a escritura para os moradores. A casa é um sonho de todo cidadão, mas sem a regularização não resolve. Até o final do ano vamos entregar a escritura para cada um dos moradores desse conjunto habitacional”, disse o prefeito.

Das 96 unidades prontas, 85 estão aptas a receberem novos donos. Isso acontece devido aos demais não estarem presentes no check list ou estarem com pendências quanto a documentação.

“É uma conquista da cidade e de cada um dos moradores. É nossa obrigação dar uma melhor condição de vida para todos. A equipe atendeu o pedido para entregarmos prontamente para que as crianças que estudam no entorno possam começar as aulas de uma forma correta e tranquila. Temos que continuar conquistando. Santo André vive hoje a sua pior condição financeira da história e a cidade está longe do ideal, mas estamos fazendo um grande esforço para ajudar a recuperar”, afirmou Paulo Serra.

Obra

A construção do Conjunto Catiguá teve início em 2009, porém a empresa contratada não conseguiu executar a obra e o contrato foi rescindido em 2012, sendo sua execução retomada em agosto de 2014. A unidade habitacional foi entregue em setembro do ano passado, no entanto diversos problemas operacionais inviabilizaram a ocupação por parte dos moradores. Os ajustes então estavam previstos para serem entregues por volta de abril, mas foram antecipados pela atual administração. Atualmente, todas as unidades se encontram com plenas condições de moradia. O valor investido na obra foi de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 2,2 do Tesouro Municipal e R$ 3,5 do Governo Federal no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

“Esse é o compromisso dessa gestão. Promover habitação de qualidade e dignidade. Sobretudo incluir as habitações populares na cidade formal. Não adianta só entregar a unidade se a mesma não estiver regularizada. Quem recebe essa unidade não regularizada tem sua moradia, mas não pode dizer que é sua de verdade”, contou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Fernando Marangoni.