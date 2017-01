Falta vacina contra febre amarela também nas clínicas particulares

Se está complicado encontrar vacina para febre amarela nos postos públicos da região, nas clínicas particulares esta ainda mais difícil. O produto, que já apresentava escassez, sumiu do mercado com o surto da doença em Minas Gerais e a previsão é chegar às clínicas de vacinação somente no final de fevereiro. Com isso, quem tem viagem marcada para locais de risco e precisa ser imunizado tem de enfrentar fila nas poucas unidades de saúde que dispõem do produto em alguns dias da semana.

Na clínica Pró Vita Saúde, em São Bernardo, as doses estão em falta desde o ano passado. “Essa não é uma vacina de procura grande nas clínicas particulares, até porque os postos de saúde disponibilizam o produto. Com o surto, a gente foi procurar para oferecer aos pacientes, mas já não tinha mais em distribuição”, conta Marcelo Serpa, responsável pela clínica. Serpa diz que a vacina estará disponível somente a partir da segunda semana de fevereiro, quando deverá custa cerca de R$ 170.

Em São Caetano, a Lavoisier também não tem recebido doses da vacina contra febre amarela, exceto as unidades Santana e Angélica, em São Paulo, mas que também apresentam a falta do produto há vários dias. De acordo com um atendente, quando chegam as doses acabam em menos de duas horas. A recomendação é que o cliente ligue antes na clínica que comercializa o produto por R$ 110.

Melani Prizo, responsável pela clínica Prosperitá, na vila Assunção, em Santo André, diz que cerca de 10 pessoas ligam por dia na clínica à procura de vacina contra febre amarela. “Desde o ano passado estamos com problemas, pois recebíamos apenas 10 doses por mês, que acabavam em menos de três dias e era mais de pessoas que iam viajar, Hoje muita gente procura pela vacina porque está com medo”, afirma Melani, que calcula ter o produto apenas no final de fevereiro. “Cobrávamos R$ 150. Com o aumento da procura, não sabemos quanto o laboratório irá cobrar para nos fornecer as doses”, diz.

A rede de clínicas Pró Imune, com unidades em Santo André, São Bernardo e São Caetano, as doses estão em falta desde a semana passada. A previsão é que até o final de fevereiro a vacina chegue às unidades. Paulo Roberto Pereira Pinto, pediatra e sócio da clínica, afirma que a população pode ficar tranquila. “Não vejo por que da correria, não corremos risco imediato de ter nenhum surto. As ações do governo para o bloqueio da doença no Estado estão sendo feitas com responsabilidade, a gente acredita que vai dar certo”, tranquiliza.

O médico ignora as possibilidades da transmissão da doença via Aedes Aegypti. O pediatra explica que o mosquito é apenas um transmissor da doença e não o portador. O que ele pode fazer é picar um doente e injetar o vírus da febre em outra pessoa. Já que não há casos da doença em São Paulo, o risco da ocorrência é mínimo. “O mosquito não vai querer viajar de Minas para picar alguém aqui”, brinca.

Postos de saúde



Quem precisa da vacina para viajar, portanto, precisa encarar as imensas filas dos postos de saúde. Para munícipes de Ribeirão Pires, a vacina é aplicada na Unidade Básica de Saúde (UBS), do Centro, às sextas-feiras, das 13 às 16h.

Em São Caetano, só no Centro de Saúde da rua Senador Roberto Simonsen, a média em 2016 foi em torno de 100 doses/mês, e somente no período de 1º até esta quinta-feira (26/01) foram vacinadas 1,5 mil pessoas.

Em Mauá, o munícipe deve se dirigir às UBSs vila Magini, Flórida, São João, Zaíra II e Vila Assis durante a semana, das 8h às 16h.

Em São Bernardo, a população que precisar da vacina contra febre amarela deve ir nas UBSs da vila Dayse, às terças-feiras das 9h às 13h, e do bairro Ferrazópolis, às segundas e quintas-feiras, das 14h às 18h.

O atendimento em Santo André é feito toda segunda e quinta-feira, das 13 às 17h, nas unidades de saúde Centro, Utinga e vila Luzita.

Reforço

O Ministério de Saúde anunciou, nesta quinta-feira (26/01), que vai reforçar os estoques de vacinas contra febre amarela em todo o País com 11,5 milhões de doses. Destas, 6 milhões serão enviadas aos Estados afetados pelo surto da doença e as outras 5,5 milhões de doses ficarão em estoque.