A apresentadora Xuxa publicou uma bonita homenagem à sua mãe, Alda Meneghel (foto), em ocasião de seu aniversário de 80 anos ocorrido na última quinta, 26.

“Hoje é o niver da pessoa que me ensinou tanta coisa boa, mesmo quando não queria me ensinar. Me amou e me ama tanto que até hoje aguenta toda a dor do mundo para ficar do meu lado. Um dia eu ainda vou poder expressar o quanto te amo e te admiro… Um dia. Obrigada por tudo, minha Aldinha”, publicou ela nas redes sociais.

Alda passa possui um estado de saúde delicado e sofre de Mal de Parkinson.