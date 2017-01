Roger indica Otero para a vaga de Robinho e vê ‘saldo positivo’ na pré-temporada

O Atlético-MG finalizou a preparação para sua estreia no Campeonato Mineiro. Nesta sexta-feira, o técnico Roger Machado comandou um treino tático com foco no posicionamento do ataque na Cidade do Galo, o último antes da partida deste sábado diante do América de Teófilo Otoni, no Independência.

Sem dar muitas pistas da equipe titular, Roger só indicou o provável substituto de Robinho. Em entrevista após a atividade, ele praticamente confirmou a entrada do venezuelano Rómulo Otero, que deve ocupar a vaga do atacante após uma fratura na coluna sofrida no amistoso da seleção brasileira da última quarta-feira.

“É uma pena perder o Robinho depois dessa temporada muito bem feita que ele fez”, disse Roger. “Temos jogadores com muita qualidade para suprir essa necessidade, Otero, Hyuri, Clayton, Luan, jogadores que me dão essa tranquilidade de poder escolher. Todos estão treinando bem e, hoje, usei a bola parada para definir a equipe, depois algumas jogadas táticas. O Otero sai na frente sim porque é a opção que eu vinha utilizando em determinados momentos nos treinos.”

Robinho deverá ficar afastado dos gramados por cerca de três semanas e, por isso, o Atlético-MG iniciará a temporada sem ele. O confronto deste fim de semana será o primeiro jogo oficial de Roger no comando do time mineiro, e ele se mostrou confiante para o início desta trajetória após o trabalho realizado na pré-temporada.

“Foi um período bastante produtivo, de muito conteúdo apresentado para os atletas e, acima de tudo, o interesse de todo mundo em fazer as coisas acontecerem. O que deu para perceber é que temos um grupo de jogadores bastante comprometidos com o clube, com o Atlético, e entendendo que esse é um ano importante para a gente conquistar títulos importantes. O saldo é positivo e, junto com ele, a expectativa da estreia, aquela ansiedade, o frio na barriga, que normalmente acontece”, disse Roger.

O treinador ainda alertou a torcida para uma possível oscilação de desempenho neste início de temporada. “Isso é natural. Só a segurança dos bons resultados e da continuidade dos treinamentos vai dar o comportamento definitivo, o molde definitivo para a equipe. Mas três semanas é um tempo muito importante e suficiente para que vários comportamentos sejam percebidos dentro de campo.”