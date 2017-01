As permissões para novas construções nos Estados Unidos tiveram revisão em dezembro, mostrando agora alta de 0,1% na comparação com o mês anterior, à taxa sazonalmente ajustada de 1,23 milhão, informou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio. Anteriormente, havia sido calculada queda de 0,2% em dezembro ante novembro, à taxa de 1,21 milhão.

As permissões para novas obras são um indicativo da atividade no setor de construção. Fonte: Dow Jones Newswires.